KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 7,6% r/r do 11,1 mld euro w I-IV br.

Import towarów rolno-spożywczych ukształtował się na poziomie 7,6 mld euro, tj. o 7,2% wyższym r/r. W rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 8,4% do 3,5 mld euro. W ogólnej wartości importu towarów rolno-spożywczych do Polski udział państw członkowskich UE, podobnie jak w 2019 r., wyniósł 81%. Importowane do Polski artykuły rolno-spożywcze przywożone są głównie z Niemiec. Ich wartość w analizowanym okresie 2020 r. wyniosła 1,7 mld euro, tj. o 5% więcej niż rok wcześniej.

Wzrost eksportu odnotowano także w przypadku tytoniu i wyrobów tytoniowych - o 12% do 1,3 mld euro, cukru i wyrobów cukierniczych - o 4% do 0,8 mld euro oraz ryb i przetworów - o 1% do 0,7 mld euro. Większa była także wartość wywozu m.in.: owoców łącznie z przetworami - o 9% do 0,5 mld euro, produktów paszowych łącznie z makuchami - o 13% do 0,5 mld euro, kawy, herbaty i kakao - o 5% do 0,3 mld euro oraz alkoholu - o 8% do 0,2 mld euro.