KOWR: Eksport wieprzowiny, przetworów spadł o 6% r/r do 652 tys. ton w I-XI 2020

"W okresie styczeń-listopad 2020 r. za granicę sprzedano 357 tys. ton mięsa wieprzowego (w wadze produktu), o 15% mniej niż przed rokiem. Mięso wywożono głównie do krajów UE, m.in.: do Niemiec (39 tys. ton - 11%), na Słowację i do Włoch (odpowiednio 29 tys. ton i 27 tys. ton - po 8%) oraz do Czech (26 tys. ton - 7%). Odbiorcami spoza UE były m.in.: Wietnam (20 tys. ton - 6%), Hongkong i USA (po 19 tys. ton - po 5%)" - czytamy dalej.