KOWR: Wartość eksportu produktów mleczarskich wzrosła o 0,3% r/r w I kw. 2020 r.

"W okresie styczeń-marzec 2020 r. w znaczącym stopniu wzrósł wolumen eksportu mleka płynnego i śmietany - o 8%, do 205 tys. ton oraz jogurtów i napojów fermentowanych - o 9%, do 31 tys. ton. Wywóz masła i tłuszczów mlecznych był o 10% większy niż w pierwszym kwartale 2019 r. i wyniósł 17 tys. ton. Wzrósł także eksport serwatki (o 6%, do 56 tys. ton) oraz kazeiny (o 25%, do 0,7 tys. ton). W pierwszym kwartale 2020 r. wywieziono 14 tys. ton lodów, o 29% mniej niż rok wcześniej. W analizowanym okresie o 2%, do 63 tys. ton obniżył się wolumen eksportu serów i twarogów. W wywozie tej grupy asortymentowej nadal dominowały sery podpuszczkowe dojrzewające, których sprzedano 40 tys. ton, o 3% więcej w relacji r/r. Jednocześnie obniżeniu uległ wywóz serów niedojrzewających - o 8%, do 23 tys. ton. Eksport odtłuszczonego mleka w proszku ukształtował się na poziomie 24 tys. ton, o 34,5% niższym niż w pierwszym kwartale 2019 r. Pełnego mleka w proszku wyeksportowano 7 tys. ton, o 83% więcej niż rok wcześniej" - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2020 r. importerzy znacząco zwiększyli przywóz serwatki - o 39%, do 24 tys. ton, kazeiny - o 29%, do 3 tys. ton, odtłuszczonego mleka w proszku - o 16%, do 14 tys. ton, pełnego mleka w proszku - o 11%, do 4 tys. ton. O 6% (do 10 tys. ton) zwiększono także import serów niedojrzewających. Ograniczono natomiast przywóz mleka płynnego i śmietany - do 41 tys. ton (o 20%), jogurtów i napojów fermentowanych - do 15 tys. ton (o 22%), lodów - do 7 tys. ton (o 2%) oraz masła i tłuszczów mlecznych - do 4 tys. ton (o 25%). Na poziomie zbliżonym do notowanego przed rokiem ukształtował się import serów dojrzewających - 16 tys. ton, podano również.