Kozłowski z BM Pekao: Odreagowanie na rynkach po koronawirusie za 4-6 miesięcy

"Obserwujemy tzw. czarnego łabędzia na giełdach, dużą przecenę aktywów raczej spowodowaną troską o gospodarkę [...]. Porównując to, co się dzieje na rynkach do podobnych pandemii, z którymi mieliśmy do czynienia w przeszłości, mówimy o okresie o 4 do 6 miesięcy, a następnie rynki pozytywnie odreagują. Liczyłbym, że będzie to odreagowanie sprzed pandemii, a nawet życzyłbym sobie, żeby było większe" - powiedział Kozłowski w rozmowie z ISBnews.TV.