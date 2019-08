KPF/IRG SGH: Rośnie liczba deklaracji ws. wydatków na zakup dóbr trwałego użytk.

"W bieżącym kwartale w największym stopniu poprawiły się przewidywania polskich gospodarstw domowych co do poniesienia wydatków remontowych. Obecnie ok. 30% respondentów prognozuje duże prawdopodobieństwo wydatków na remont mieszkania (w poprzednim kwartale było to około 25%). W przypadku wydatków na zakup mieszkania, grupa prognozująca poniesienie takich wydatków wzrosła z 7% do około 20% (przy czym na pytanie, czy poniesie te wydatki, około 6% respondentów wskazało, że 'zdecydowanie tak', zaś 16% - że 'jest to możliwe')" - czytamy w komunikacie.