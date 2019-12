KPMG: 43% firm prowadzących działalność B+R skorzystało z ulgi w 2018 r.

Polska na tle innych państw UE oferuje jedne z najbardziej preferencyjnych stawek odliczeń, co przekłada się na wymierne korzyści dla przedsiębiorstw korzystających z ulgi B+R. W 2018 r. 43% badanych firm prowadzących działalność polegającą na rozwoju produktów, procesów i usług, skorzystało z ulgi B+R. Oznacza to wzrost o 29 pkt proc. w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania KPMG.

"Według badania KPMG, z ulgi badawczo-rozwojowej skorzystało w 2018 roku aż 43% firm, ponad trzykrotnie więcej niż w roku poprzedzającym wprowadzenie rozszerzenia limitów i kategorii kosztów kwalifikowanych. Ponad połowa spośród uprawnionych przedsiębiorstw, które nie skorzystały z instrumentu w 2017 roku, wskazywała, że nie była wówczas pewna, czy ich działalność mogłaby zostać do niego zakwalifikowana. Ankietowani deklarowali, że do skorzystania z ulgi w ostatnim roku skłoniło ich przede wszystkim doprecyzowanie przepisów oraz zwiększenie korzyści finansowej z odpisów w uldze. Niewątpliwie optymistyczny jest fakt, że każdego roku z ulgi korzysta więcej firm, a spośród ankietowanych aż 52% planuje odliczyć koszty z działalności B+R za 2019 rok. Większość przedsiębiorstw zaoszczędzone pieniądze przeznaczyła na realizację nowych projektów bądź doposażenie w sprzęt badawczo-rozwojowy" - powiedział szef zespołu ds. innowacji, ulg i dotacji w KPMG w Polsce Kiejstut Żagun, cytowany w komunikacie.

W 2019 r. przedsiębiorcy w Polsce uzyskali możliwość korzystania z preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% na dochody uzyskane z praw własności intelektualnej. Większość badanych firm (57% wskazań) deklaruje jednak, że preferencyjna stawka opodatkowania IP Box nie będzie stanowiła zachęty do zwiększenia wykorzystania formalnych środków ochrony własności intelektualnej. Dla 18% firm biorących udział w badaniu preferencyjna stawka opodatkowania IP Box będzie stanowiła zachętę do używania patentu jako środka ochrony własności intelektualnej.

"Fakt, że preferencyjna stawka opodatkowania IP Box nie będzie stanowiła zachęty do skorzystania ze środków ochrony własności intelektualnej, może wynikać z niepewności odnośnie tego, w jaki sposób w praktyce będzie funkcjonował ten instrument wsparcia. Przypomnijmy, że jest to instrument wsparcia wprowadzony do legislacji stosunkowo niedawno i spółki nie zdążyły jeszcze wyrobić sobie praktyki, w jaki sposób efektywnie i bezpiecznie wykorzystywać IP Box. Należy jednak zaznaczyć, że dla wielu przedsiębiorstw prowadzących projekty rozwojowe samodzielnie oraz wdrażających ich rezultaty, IP Box może być ważną alternatywą lub uzupełnieniem dla ulgi B+R, m.in. z uwagi na ponoszenie przez firmy kosztów, które nie znalazły się w katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi. Dodatkowo IP Box umożliwia także wykorzystanie preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% w ramach komercjalizacji praw własności intelektualnej, które nie podlegają odrębnemu zgłoszeniu, a niektóre spółki mogą nie mieć nawet świadomości, że je

wypracowują: mowa tu o autorskim prawie do programu komputerowego" - podsumował Żagun.