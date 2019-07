Kraków Airport miał 749,5 tys. pasażerów w czerwcu, wzrost o 26% r/r

Ponadto na początku ubiegłego miesiąca w Kraków Airport został uruchomiony nowy fragment płaszczyzny postojowej samolotów, o powierzchni ok. 2,1 ha, zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie płaszczyzny postojowej w części północnej w zakresie stanowisk postojowych dla statków powietrznych o kodzie C z możliwością ich odladzania". W ramach rozbudowy płaszczyzny postojowej powstała nowa, wewnątrzpłytowa droga kołowania S (Sierra) oraz stanowiska postojowe dla samolotów o kodzie referencyjnym C o numerach 22, 23 i 24. W okresie zimowym nowa część płaszczyzny postojowej będzie wykorzystywana do odladzania statków powietrznych, czytamy także.