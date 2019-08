Kraków Airport miał 785,56 tys. pasażerów w lipcu, wzrost o 26% r/r

"Jesteśmy na półmetku wakacji. Dla tych którzy wybierają się na wymarzony urlop bogata siatka połączeń Kraków Airport pozwala na podróż do różnorodnych miejsc na całym świecie. Na Mazury można latać liniami lotniczymi LOT, dwa razy w tygodniu oszczędzając czas i wybierając komfort podróżowania. Dla spragnionych pięknych plaż i wybornego jedzenia czekają południowe miasta we Francji, Włoszech czy Hiszpanii. Pasażerowie którzy preferują dalekie podróże mogą polecieć z Krakowa do wszystkich zakątków świata przez Warszawę,Budapeszt czy Dubaj. Stały rozwój połączeń #PROSTOzKRAKOWA pozwala z optymizmem spojrzeć na dalszą intensyfikację w branży turystycznej i gospodarczej Krakowa i Małopolski" - powiedział prezes Radosław Włoszek, cytowany w komunikacie.