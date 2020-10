Kraska z MZ: 51 powiatów z obostrzeniami, Warszawa na liście alertów

c) działdowski w województwie warmińsko-mazurskim,

c) brzeski i oleski w województwie opolskim,

"Czerwone" powiaty to te, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień ogłoszenia. Z kolei powiaty w przedziale od 6 do 12 przypadków są oznaczane kolorem żółtym. Podział ten wprowadzono kilka tygodni temu. Lista powiatów aktualizowana jest co tydzień.