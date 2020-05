Kraska z MZ: Na walkę z COViD w zakresie zdrowia zaplanowano ok. 11,5 mld zł

W ramach dotacji celowej za pośrednictwem wojewody przekazano 129 mln zł na zakup środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, środków do intensywnej terapii, środków transportu chorego i aparatury do diagnostyki laboratoryjnej dla 170 podmiotów, w tym także wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz do dysponentów ratownictwa medycznego.