Kraska z MZ: Żaden powiat nie trafił do strefy czerwonej, 3 są w strefie żółtej

"Z dziesięciu powiatów czyli w trzech ze strefy czerwonej i siedmiu powiatów ze strefy żółtej, dzisiaj mamy trzy powiaty i to powiaty ze strefy żółtej" - powiedział Kraska.

Na liście tzw. alertów, czyli powiatów które mogą trafić do strefy żółtej bądź czerwonej w przyszłym tygodniu są powiaty: kluczborski (woj. opolskie), nowotarski (woj. małopolskie), aleksandrowski (woj. kujawsko-pomorskie), głubczycki (woj. opolskie) i myślenicki (woj. małopolskie)

"Ta nasza strategia działań punktowych przynosi efekty, wprowadzenie tych dwóch stref czerwonej i żółtej, te restrykcje które są wprowadzane one skutkują tym, że [...] większej ilości zakażeń koronawirusem w tych powiatach nie obserwujemy" - podkreślił wiceminister.

"Czerwone" powiaty to te, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień ogłoszenia. Z kolei powiaty w przedziale od 6 do 12 przypadków są oznaczane kolorem żółtym. Podział ten wprowadzono ponad miesiąc temu. Lista powiatów aktualizowana jest co tydzień.