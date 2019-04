Krawczyk z CVC: Liczba i średnia wartość transakcji M&A w Polsce będą rosły

"Pomimo sygnałów globalnego spowolnienia, nastroje na rynkach finansowych są nadal pozytywne. Inwestorzy i banki na światowych rynkach zdają się wierzyć w miękkie lądowanie światowej gospodarki i nadal chętnie angażują się w finansowanie fuzji i przejęć. W efekcie w takim środowisku oczekiwania wycenowe przedsiębiorców i akcjonariuszy potencjalnych celów przejęć mogą zostać spełnione. To sprawia, że globalnie mamy do czynienia z bezprecedensowo dużą liczbą transakcji w ostatnich dwóch latach" - powiedział Krawczyk w rozmowie z ISBnews.

W przypadku Polski ważne jest to, że jest to wciąż kraj na dorobku, który jednak już wychodzi z grona rynków postrzeganych przede wszystkim jako rezerwuar taniej siły roboczej.

"Gospodarka stopniowo reorganizuje się w kierunku większej efektywności. Ten trend będzie tylko i wyłącznie przyspieszał w kolejnych latach. To powoduje, że środowisko do przeprowadzania inwestycji w Polsce jest pozytywne. To, co dzieje się globalnie - czyli dostępność kapitału i finansowania dłużnego - jest w Polsce szczególnie widoczna" - tłumaczył szef biura CVC w Polsce.