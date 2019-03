KRD: 58% firm, które ogłosiły upadłość w 2018 r., było notowanych w KRD

"Odmienną postawę widać wśród małych i mikroprzedsiębiorców. Albo nie sprawdzają z obawy, że klient się obrazi, albo ograniczają to sprawdzanie tylko do nowych kontraktów lub dużych transakcji. I potem, niestety, często sami na tym tracą. Co czwarty ubiegłoroczny bankrut to mikroprzedsiębiorca . Część z nich splajtowała na skutek własnych błędów, ale w części przypadków powodem był brak zapłaty od nierzetelnych kontrahentów" - dodał Kulik.

Blisko trzy czwarte firm, które przed ogłoszeniem bankructwa zostały wpisane do KRD to spółki, z kolei 26% to jednoosobowe działalności gospodarcze. Jeśli analizować dane pod kątem województw, to dominuje Mazowsze, Śląsk i Wielkopolska - pochodzą stamtąd najbardziej zadłużeni bankruci. Top 3 zadłużonych branż to niezmiennie od kilku lat: handel, przemysł i budownictwo. Na kolejnych miejscach znajdują się: transport, firmy prowadzące działalność naukową, nieruchomości i finanse, wskazano także.