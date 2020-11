KRD: 61% Polaków ograniczyło swe wydatki w pandemii

Pandemia zmieniła podejście Polaków do gospodarowania pieniędzmi. 38% mówi wprost, że ich sytuacja finansowa się pogorszyła. Ponad połowa twierdzi, że pozostała bez zmian, a 6,2% uważa, że jest lepsza niż przed wybuchem koronawirusa. Rodacy starają się panować nad wydatkami - teraz 39% osób mocniej kontroluje swoje finanse niż wcześniej. Nieco ponad połowa nie zmieniła swojego podejścia do wydawania pieniędzy - zarządza finansami tak samo jak wcześniej. Natomiast 9% twierdzi, że mniej skrupulatnie sprawdza stan konta, podano.

"Pandemia niewątpliwie przewartościowała nasze życie. Jak pokazuje badanie, z jednej strony zmobilizowała Polaków do racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, ale sprawiła też, że mimo dużych zmian w codziennej rzeczywistości i braku pewności co do przyszłości ludzie nie chcą się ograniczać. Jest grupa, która nie mogąc żyć jak dotąd, czyli na przykład jeździć na egzotyczne wakacje lub chodzić na masowe koncerty, rekompensuje sobie to innymi przyjemnościami. Zmienia wystrój mieszkania czy kupuje sprzęt elektroniczny z wyższej półki. Ludzie szukają namiastki normalności w tych trudnych realiach" - powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie.