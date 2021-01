KRD: 62,3% Polaków uważa, że pandemia zwiększyła ryzyko wyłudzenia danych osob.

Wyniki badań potwierdzają, że jesienią liczba osób, które doświadczyły próby oszustwa, wzrosła. Otrzymanie podejrzanego telefonu lub wiadomości w postaci SMS-a lub e-maila zadeklarowało 18% badanych. Pół roku wcześniej dotyczyło to co 8. badanej osoby. Należy zwrócić również uwagę na grupę osób, które na to pytanie odpowiedziały "nie wiem". W drugiej edycji badania ten odsetek wyniósł 12%, o 4 pkt proc. więcej niż w kwietniu 2020 r. Świadczy to nie tylko o większej aktywności przestępców próbujących wyłudzić dane, ale również o tym, że stale rośnie liczba osób, którym trudno zorientować się, czy mają do czynienia z oszustami, czy nie. To, że to grono ciągle się powiększa, potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego w trakcie II fali epidemii, w którym co 6. ankietowany stwierdził, że nie potrafi rozpoznać wiadomości wysyłanych przez przestępców. Pół roku wcześniej problem ten dotyczył 12% respondentów, podkreślono.