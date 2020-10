KRD: Zaległości branży targowej wynoszą 16,6 mln zł

W najtrudniejszej sytuacji znalazły się firmy z województwa mazowieckiego, które mają do oddania 8,8 mln zł. Kolejne na liście są Wielkopolska (2,9 mln zł) i Małopolska (1,26 mln zł), podano.

"Dla polskich firm z branży MICE świat zatrzymał się w marcu. Od tamtej pory, w wyniku przedłużającej się epidemii i kolejnych restrykcji, przedsiębiorcy zajmujący się organizacją konferencji i kongresów praktycznie nie zarabiają, co przekłada się również na problemy z regulowaniem zobowiązań. Dodatkowo większość przedstawicieli branży to przedsiębiorcy, którzy ze względu na jej specyfikę, nie mają zabezpieczenia w postaci długoterminowych kontraktów. Uwzględniając trudną sytuację w turystyce i kulturze, która również ma przełożenie na organizację imprez i wyjazdów firmowych, najbliższe miesiące zapowiadają się jako bardzo trudne" - powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

W bazie danych KRD wśród przedsiębiorców mających kłopoty z regulowaniem swoich zobowiązań najwięcej do oddania mają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - 9,2 mln zł. Kolejni na liście są przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą , którzy zalegają z płatnością ponad 7 mln zł.

Najwięcej do oddania organizatorom imprez mają przedstawiciele branży budowlanej, którzy zalegają z płatnościami na kwotę ponad 6,3 mln zł. Kolejni na liście dłużników są pośrednicy i agencje turystyczne oraz firmy zajmujące się rekrutacją - mają do oddania 4,5 mln zł. Organizatorzy spotkań i wyjazdów służbowych czekają również, aż faktury zacznie opłacać branża handlowa, której należności wynoszą już ponad 3,6 mln zł. Żeby odzyskać te pieniądze, musieliby jednak podjąć bardziej zdecydowane działania, podkreślono.

"Niestety spore grono przedsiębiorców odpuściło dbanie o dyscyplinę finansową kontrahentów. Jeszcze w kwietniu i maju znacznie szybciej niż na początku roku kierowali oni niezapłacone faktury do windykacji. Obecnie, jak pokazuje nasza praktyka w obsłudze klientów z sektora MŚP, podchodzą do tego z dużą nonszalancją. Czekają, aż kontrahent zapłaci, nie podejmując żadnych działań dyscyplinujących, a przecież z czegoś muszą pokryć pensje pracownikom, podatki i uregulować własne zobowiązania. Branża eventowa ma za sobą stracony sezon wiosenny. Jesienny również nie przyniesie wystarczających dochodów. W tej sytuacji przedsiębiorcy nie mogą już sobie pozwolić na pobłażliwość względem niepłacących kontrahentów, ponieważ może to zaważyć na ich przyszłości" - stwierdził prezes Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki.