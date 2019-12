KRD: Zaległości firm - multidłużników wynoszą 1,3 mld zł

Firmy zadłużone u 3 kontrahentów mają im do oddania łącznie 1,3 mld zł. Takich przedsiębiorstw jest 18 181. Grono ich wierzycieli jest liczne, bo razem to 8 382 firmy. Multidłużnicy z 3 wierzycielami mają ponad dwukrotnie wyższe średnie zadłużenie niż przeciętne zaległości wszystkich firm wpisanych do KRD. Ci pierwsi mają na koncie średnio aż 71,3 tys. zł zaległości, drudzy - 33,2 tys. zł, podano.