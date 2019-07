KRD: Zaległości wobec telekomów przekroczyły 1,14 mld zł, 83% to konsumenci

"Badania wskazują, że preferowanym typem oferty jest abonament (65,6%), zaś średnie miesięczne wydatki na telefon to 49,9 zł. Jak się okazuje, to jedne z najtańszych usług telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej. Według Eurostatu, Polacy miesięcznie płacą połowę tego, co przeciętni Europejczycy. Tymczasem nawet taka kwota bywa problemem, kiedy przychodzi uregulować rachunki. Wraz z popularnością komórek rośnie bowiem skala zadłużenia wobec operatorów telekomunikacyjnych. Obecnie wynosi ono już 1 mld 145 mln zł, z czego 83% stanowią zobowiązania konsumenckie - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Na listę dłużników telekomunikacyjnych trafiło już 360 tys. konsumentów i 23,5 tys. firm" - czytamy w komunikacie.

Do tego sukcesywnie obniża się wiek osób korzystających ze smartfonów. Ten trend znajduje odzwierciedlenie w zjawisku, jakim jest gwałtowne przyrastanie długu w grupie najmłodszych klientów telekomów. W ciągu pięciu lat zadłużenie osób w wieku 18-25 lat wzrosło o 142 mln zł. Obecnie wynosi ono 147 mln zł, podczas gdy jeszcze w 2014 r. było to nieco ponad 4,6 mln zł. Analizując dane z KRD, można dostrzec, że zaledwie dwa lata temu najmłodsi konsumenci byli najmniej zadłużoną grupą klientów na sześć kategorii wiekowych. Teraz są na trzecim miejscu zaraz po osobach od 26 do 35 lat oraz od 36 do 45 lat. O ile średnie zadłużenie konsumenta względem operatora komórkowego wynosi 2 643,58 zł, o tyle w gronie dłużników 18-25 lat średni dług jest wyższy o 400 zł - wynosi 3 070,25 zł i jest najwyższy spośród wszystkich kategorii wiekowych, wskazano także.

"Drogi i nowy model smartfona to w wielu kręgach wciąż oznaka statusu materialnego, a dla sporej grupy osób jedyną przepustką do posiadania takiego sprzętu jest po prostu długoterminowa umowa z operatorem. [...] Problem w tym, że z każdym takim abonamentem wiążą się regularne miesięczne zobowiązania, których młodzi ludzie nie zamierzają spłacać. Tymczasem na listę dłużników można już trafić za zaległości w kwocie 200 zł. Taka zła historia płatnicza z pewnością nikomu nie ułatwi startu w dorosłość" - stwierdził prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

Problemy pojawiają się również, kiedy o należności wobec firmy telekomunikacyjnej zaczyna upominać się windykator. W wielu przypadkach przyczyną zadłużenia są nie tyle zaległe abonamenty, co właśnie drogi sprzęt.

"Na zadłużenie wobec operatorów oprócz zaległych abonamentów składają się często również noty obciążeniowe wynikające z kar umownych, a także należność za sprzęt: drogie telefony, laptopy, tablety, modemy czy konsole i telewizory. Do windykacji trafiają przeważnie zobowiązania konsumenckie. Zaledwie co szósta, co piąta sprawa to przedsiębiorca. Największe zaległości mają panowie. Ich przewaga maleje po 70. roku życia. W tym czasie w gronie dłużników zaczynają przeważać kobiety. Prawdopodobnie ze względu na dłuższą średnią wieku i ewentualną wysokość otrzymywanych świadczeń" - powiedział prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki.

Podobne wnioski płyną z bazy danych Krajowego Rejestru Długów: zjawisko niepłacenia częściej występuje wśród mężczyzn (59%) niż w wśród kobiet (41%). Natomiast największa liczba zadłużonych konsumentów mieszka w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. To ponad 23% dłużników telekomunikacyjnych, podczas gdy w miastach pow. 300 tys. mieszkańców jest ich 17%. Użytkownicy telefonów z najmniejszych miejscowości mają też najwyższe, sięgające 205,5 mln zł, zadłużenie. Największe zaległości wobec telekomów mają klienci ze Śląska (161,2 mln zł), Mazowsza (157,7 mln zł) i Dolnego Śląska (124,1 mln zł). Najbardziej rzetelnych płatników spotkamy z kolei w województwie podlaskim (19,3 mln zł), świętokrzyskim (22,9 mln zł) i opolskim (24,2 mln zł), podano również.

Według danych KRD, 17% całego zadłużenia względem operatorów telekomunikacyjnych stanowią zobowiązania firm. To 193,6 mln zł. Zaległości wobec telekomów ma niemal każdy sektor gospodarki, ale dominują zobowiązania branż: handlowej (43,4 mln zł), budowlanej (25,9 mln zł) i finansowej (20 mln zł). Po kilkanaście milionów są winne operatorom przedsiębiorstwa transportowe (19,8 mln zł) czy usługowe (16,9 mln zł), podsumowano.

