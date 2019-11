KRD/ZPF: 88% polskich firm ma problem z zaległościami kontrahentów

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Keralla Research na zlecenie NFG "Percepcja faktoringu w MŚP" wynika, że rośnie odsetek przedsiębiorstw korzystających z usługi finansowania faktur. Aktualnie z takiej opcji korzysta 12% mikro-, małych i średnich firm. To ponad cztery razy więcej niż jeszcze w 2016 roku, kiedy to firm korzystających z faktoringu było 2,8%. Tym, co zmusza przedsiębiorców do finansowania faktur, są bez wątpienia długie terminy zapłaty w sytuacji, gdy potrzebne są środki na bieżącą działalność, podano.