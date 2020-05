Kreditech Polska zmienił nazwę na Monedo Polska

"Przez ostatnie dwa lata pracowaliśmy nad wdrożeniem nowej strategii. Zmiana nazwy firmy wyznacza kolejny etap transformacji Monedo, z fazy startupu do dojrzałego fintechu. Pomimo turbulencji spowodowanych globalną pandemią koncentrujemy się obecnie na utrzymaniu firmy na ścieżce rozwoju, podnoszeniu wydajności, doskonaleniu procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem i kosztami, a także na rozwoju naszych produktów i usług" - powiedział CEO Monedo David Chan, cytowany w komunikacie.

W Polsce Monedo oferuje pożyczki ratalne na okres do 48 miesięcy, udzielane online. Klientów zdobywa m.in. dzięki sprzedaży POS (Point-Of-Sale), realizowanej we współpracy z największymi operatorami e-commerce. Z Monedo Now swoje zakupy mogą finansować m.in. klienci Allegro. Wspólnie z PayU firma jako pierwsza w Polsce udostępniła konsumentom rozwiązanie "pay-later" (płatności odroczone), podano również.