Kredyt Inkaso miał 20,5 mln zł straty netto, 2,5 mln zł zysku EBIT w I-III kw.

"Odnotowana w analizowanym okresie strata netto jest w dużej mierze konsekwencją wyższej niż w roku poprzednim wartości amortyzacji portfeli (różnica między wpłatami a przychodami odsetkowymi) oraz niższą wartością aktualizacji wyceny. W okresie I-III kwartał minionego roku obrotowego aktualizacja wycen pakietów wierzytelności wyniosła 25,3 mln zł, podczas gdy w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku obrotowego było to -2,1 mln zł, co spowodowało obniżenie wartości przychodów netto. Dodatkowo, grupa odnotowała istotny wzrost kosztów operacyjnych związany z refinansowaniem długu oraz inwestycjami w systemy teleinformatyczne, który w części ma charakter jednorazowy" - czytamy w komunikacie spółki .

Wpłaty dłużników wyniosły 184,5 mln zł w I-III kw., co oznacza wzrost o 8% r/r. Wartość bilansowa wierzytelności nabytych wyniosła 647,2 mln zł na koniec grudnia 2019 r., co oznacza spadek o 5% w porównaniu z końcem września 2019 r.

"Dzięki emisjom obligacji - kwietniowej serii F1 oraz grudniowej serii G1 - grupa ograniczyła zadłużenie krótkoterminowe o ponad 200 mln zł. Pracuje także nad pozyskaniem kapitału dłużnego na zakup nowych pakietów wierzytelności. Zarząd oczekuje, że zbudowana w ten sposób baza pozwoli na powrót do inwestycji w portfele w kolejnych kwartałach, co w efekcie pozytywnie wpłynie na osiągane wyniki finansowe"- podano również.

"W ramach porozumień zawartych z Ipopema TFI rozpoczęliśmy proces likwidacji funduszy Lumen Profit (dawniej Lartiq Profit, wcześniej Trigon Profit), w których spółki z grupy są uczestnikami, i którym udzielały gwarancji stopy zwrotu i płynności. Proces ten rozpoczęty został podpisaniem z funduszami Lumen Profit porozumień o rozwiązaniu umów subpartycypacji portfeli należących do grupy. Następnym etapem będzie doprowadzenie do wykupu certyfikatów inwestycyjnych uczestników innych niż grupa i likwidacja samych funduszy. Powyższe działania zapewnią grupie dostęp do gotówki pozostałej w funduszach po umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych zewnętrznych inwestorów oraz pozwolą na dokonanie istotnych oszczędności w kosztach operacyjnych. Koszty, jakie poniesie grupa w związku z procesem umarzania certyfikatów inwestycyjnych zewnętrznych inwestorów oraz likwidacją funduszy Lumen Profit nie będą miały istotnego wpływu na sytuację finansową spółki oraz grupy" - skomentował prezes Kredyt Inkaso Maciej Szymański,

cytowany w komunikacie.