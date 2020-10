Kredyt Inkaso miało 36,54 mln zł straty netto w r. obr. 2019/2020 (aktual.)

Wpłaty od dłużników wyniosły 248,1 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 7%. EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2020 r. wyniosła 157,2 mln zł, co jest wartością zbliżoną do rezultatu osiągniętego na koniec marca 2019 r. Negatywna aktualizacja wyceny pakietów wierzytelności wyniosła 47,8 mln zł, w czym zawiera się kwota 55 mln negatywnej aktualizacji wyceny będąca wynikiem pogłębionego przeglądu wartości portfeli wierzytelności spowodowanego pandemią SARS-CoV-2, podano w komunikacie.