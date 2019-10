Kredyty ING Banku Śląskiego wzrosły o 16% r/r do 116,38 mld zł w III kw. 2019 r.

Wolumen kredytów dla klientów korporacyjnych (łącznie z leasingiem i faktoringiem) zwiększył się o 11% w skali roku do 63,64 mld zł na koniec września. Wzrost kwartalny sięgnął 3%.

Wolumen kredytów klientów detalicznych wzrósł o 21% r/r do 52,75 mld zł, w tym kredyty hipoteczne wzrosły w tym czasie o 21% do 38,62 mld zł. W skali kwartału wzrost sięgnął odpowiednio po 6%.

Depozyty ogółem wyniosły 123,72 mld zł na koniec września, co oznacza wzrost o 14% w skali roku i o 2% w ujęciu kwartalnym. Depozyty klientów detalicznych zwiększyły się o 13% r/r do 84,35 mld zł, zaś depozyty klientów korporacyjnych wzrosły w tym czasie o 15% r/r do 39,37 mld zł.