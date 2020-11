Krka miała 211,51 mln euro zysku netto, 300,76 mln euro zysku EBIT w I-III kw.

"Dobre warunki finansowe, szerokie portfolio wysokiej jakości produktów farmaceutycznych, niezakłócona produkcja i dostawy oraz innowacyjne nastawienie we wszystkich obszarach działalności pomogły nam osiągnąć nasze strategiczne cele. Według naszych szacunków, zakończymy rok 2020 z sukcesem, generując 1,52 mld euro sprzedaży i ok. 260 mln euro zysku. Planujemy sprzedaż na 1,535 mld euro i zysk na ok. 265 mln euro w 2021 r." - powiedział prezes Jože Colarič, cytowany w komunikacie.