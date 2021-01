Kropiwnicki z RPP: NBP mógłby wspierać wzrost PKB i eksport poprzez kurs złotego

"Nie podzielam obaw dotyczących skutków deficytu budżetowego i długu budżetowego. Przeciwnie - uważam, że w aktualnej sytuacji mógłby on być nawet wyższy. Priorytetowym celem jest niedopuszczenie do głębokiej recesji gospodarczej i masowego bezrobocia. A inflacja? To zadanie polityki pieniężnej prowadzonej przez Radę Polityki Pieniężnej (w zakresie wysokości stóp procentowych). Zarząd NBP mógłby wspierać wzrost działaniami, w zakresie polityki kursu dewizowego i wspierania eksportu polskich dóbr i usług" - napisał Kropiwnicki na swoim blogu.