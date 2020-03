Kropiwnicki z RPP: W stanie nadzwyczajnym NBP mógłby kupować obligacje SP od MF

Dziś NBP przeprowadzi skup wybranych skarbowych papierów wartościowych w ramach operacji typu outright o wartości do 10 mld zł,

Ponadto w okresie do końca marca 2020 r. NBP będzie przeprowadzał następujące rodzaje operacji otwartego rynku:

Do 30 marca 2020 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do zaoferowania w kwietniu 2020 r.

17 marca br. RPP obniżyła stopy procentowe - m.in. główną stopę referencyjną o 50 pb do 1% i stopę lombardową o 100 pb do 1,5%. W komunikacie po ogłoszeniu decyzji RPP podała, że aktualne prognozy wskazują na wzrost prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano w marcowej projekcji obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

RPP obniżyła również stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5 pkt proc. z 3,5 pkt proc. i jednocześnie podwyższyła jej oprocentowanie do poziomu stopy referencyjnej (tj. do 1%) z 0,5%.