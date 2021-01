Krótka sprzedaż. Straty w amerykańskich firmach sięgają 70 mld dol.

Polega ona na tym, że inwestor pożycza akcje po to, by sprzedać na rynku. Następnie musi je odkupić i zwrócić. Przy słabych perspektywach spółki pozwala to im zarobić na spadku kursu, gdyż sprzedaje akcje po wyższym kursie, a następnie odkupuje je po niższym.