Kruk chce dzielić się zyskiem z akcjonariuszami w kolejnych latach

"Wszystko, oczywiście, zależy od sytuacji biznesowej Kruka i tego, na ile będziemy inwestować. Nie wiem, czy to będzie buy-back czy dywidenda. Dopiero po zakończeniu procesu buy-backu będziemy mieli empiryczną wiedzę, co do jego zalet i wad. Chciałbym, żeby Kruk był spółką, która potrafi sobie radzić na rynku, rosnąć i dzielić się kapitałem" - powiedział Krupa podczas telekonferencji.