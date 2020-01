Kruk: Długi polskich seniorów sięgają 5,7 mld zł, wzrost o 1 mld zł r/r

"Statystyczny zadłużony senior ma 72 lata, mieszka w miejscowości do 10 tys. mieszkańców, a jego zadłużenie wynosi 6 600 zł, czyli kwotę ponad trzykrotnie wyższą od wysokości średniej emerytury w 2019 roku. To też prawie 1000 zł więcej niż średnie zadłużenie wszystkich Polaków, które na koniec III kwartału 2019 roku wynosiło 5 700 zł. Seniorem-rekordzistą jest mieszkaniec Mazowsza, który ma do spłaty aż 15 mln zł. Mazowszanie w wieku 65+ mają też łącznie najwyższe zadłużenie, które wynosi prawie miliard złotych (911 mln zł). Z zadłużeniem zmaga się również wielu seniorów ze Śląska i Wielkopolski. Mają oni do spłaty odpowiednio 863 mln zł i 709 mln zł. Najmniejsze zadłużenie mają seniorzy mieszkający na Podkarpaciu (119 mln zł) i Podlasiu (72 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Grupę Kruk, 36% seniorów uważa, że w długi popadają osoby, które nie potrafią gospodarować swoimi finansami. Ponad połowa (52%) twierdzi, że do spłaty długów potrzebuje dodatkowych źródeł dochodu, bo nie wystarczy im pieniędzy z bieżącej renty i emerytury. 43% oczekuje dodatkowych informacji i wskazówek, co zrobić, żeby spłacić dług. Równie istotne jest dla nich motywowanie do spłaty przez innych (36%) oraz rozmowa i wsparcie psychiczne (potrzebuje go co piąty badany), żeby nie zostawać z długami sam na sam.