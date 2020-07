Kruk proponuje przeznaczenie części zysku za 2019 r. na skup akcji lub dywidendę

"Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji powinny zostać skierowane do wszystkich akcjonariuszy spółki. Skup akcji własnych powinien rozpocząć się niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie spółki uchwały upoważniającej do nabycia akcji własnych i powinien zakończyć się najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. Szczegółowe warunki skupu określone zostaną w uchwale zwyczajnego walnego zgromadzenia, które zostanie zwołane przez zarząd spółki" - czytamy także.