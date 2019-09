Kruk przydzielił 250 tys. obligacji o łącznej wartości 25 mln zł

Zgodnie z uchwałą zarządu spółki emisja obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 250 000 obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 25 000 000 zł. [...] W okresie subskrypcji 898 Inwestorów skutecznie złożyło 1 061 zapisów na 557 213 obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 55,13%, spółka przydzieliła 250 000 obligacji w odpowiedzi na zapisy 880 inwestorów" - czytamy w komunikacie.

Zapisy na oferowane 250 000 obligacji prowadzono od 12 sierpnia 2019 roku (włącznie) do 29 sierpnia 2019 roku (włącznie), natomiast przydziału obligacji dokonano w dniu 2 września 2019 roku. Oferta nie była podzielona na transze, podano także.

"Emisja w okresie wakacyjnym, kończąca się ponad dwukrotnie większym zainteresowaniem to jeden z największych sukcesów na polskim rynku obligacji publicznych od kilku lat. Dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy tak licznie wzięli udział w naszej ofercie. To zainteresowanie potwierdza zaufanie, jakim inwestorzy indywidualni darzą Kruka i przekonuje nas do kontynuowania aktywności na rynku obligacji publicznych" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.