Kruk spodziewa się wzrostu podaży portfeli pod koniec br. i w 2021 r.

"Praktycznie na każdym z rynków, na których działa Grupa Kruk, odnotowano ograniczoną podaż portfeli i zmniejszoną liczbę transakcji w związku z pandemią COVID-19. W miarę stabilizacji sytuacji rynek zacznie się otwierać. Jest to sytuacja wyjątkowa nie tylko dla nas, ale i sprzedających portfele. Każda ze stron ma do oszacowania nowe ryzyko inwestycyjne. Kruk jest dobrze przygotowany do aktywnego udziału we wzrostowym trendzie na rynkach, posiadając dobrą sytuację finansową i płynnościową. Kruk postawił już dawno na dywersyfikację źródeł finansowania. Na dziś mamy dostępność linii kredytowych do 910 mln zł, a decyzja KNF o zatwierdzeniu naszego prospektu emisyjnego na kolejny rok, pozwala nam na emisję obligacji do 700 mln zł" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.