Kruk ustanowił VII program emisji obligacji o wartości do 700 mln zł

"Program będzie przede wszystkim ponownie skierowany do inwestorów indywidualnych, ale - tak jak i poprzednio - nie wyklucza on transz dla inwestorów instytucjonalnych. Z tego powodu łączna wartość programu jest taka sama, jak w przypadku obecnego VI programu i wynosi do 700 mln zł" - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.