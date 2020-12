KSSE: Convert PL zainwestuje w Tucznawie ok. 150 mln zł i zatrudni min. 60 osób

"Convert PL ( spółka z kapitałem niemieckim) zainwestuje w Dąbrowie Górniczej na terenie KSSE w Tucznawie ponad 150 mln zł i zatrudni co najmniej 60 osób. Inwestor wygrał przetarg na zakup działki o pow. 13,6 ha pod budowę zakładu produkującego tekturę falistą. To już piąty, pozyskany wspólnie z miastem, duży inwestor na tym wciąż nowym terenie w Tucznawie" - powiedział Michałek.

Convert Paper to piąty pozyskany wspólnie z miastem Dąbrowa Górnicza duży inwestor w Tucznawie. To firma z kapitałem niemieckim, działająca na rynku od 2005 r. Profil jej działalności to produkcja i dystrybucja tektury litej i falistej. Convert Paper posiada ponad 300 klientów polskich i zagranicznych z branży poligraficznej.