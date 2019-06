energetyka 43 minuty temu

KSSE wydała decyzję o wsparciu inwestycji SK Innovation wartej ponad 1 mld zł

SK Innovation przeznaczy ponad 1 mld zł na budowę zakładu do produkcji separatorów baterii litowo-jonowych w Dąbrowie Górniczej, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), poinformował prezes KSSE Janusz Michałek. Przedsiębiorca planuje zatrudnić co najmniej 300 nowych pracowników do końca 2021 r.