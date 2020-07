KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 50% r/r do 57 w czerwcu

Liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 96, a więc była wyższa o 11,6% w skali miesiąca i o 45,5% w ujęciu rocznym. Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy wzrosła na koniec czerwca do 1 029 - to o 26 przypadków (2,6%) więcej niż w maju.

"W czerwcu nastąpił dalszy wzrost liczby ogłaszanych niewypłacalności, choć nadal skalę zjawiska można oceniać jako niewielką w stosunku do spowolnienia gospodarki. Upadłości i restrukturyzacje są obecnie na poziomie zbliżonym do tego z początku roku, a więc sprzed wybuchu epidemii. Natomiast cały czas podkreślamy, że większa fala niewypłacalności jest dopiero przed nami, odsuwana w czasie różnymi czynnikami. Najważniejsze z nich to instrumenty wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej, czyli fundusze wspierające płynność oraz rozwiązania wpływające na skłonność firm do zgłaszania wniosku o upadłość. Niewątpliwie pomoc przyniosło również obniżenie oprocentowania kredytów po obniżeniu stóp podstawowych przez bank centralny. Część firm korzysta ciągle ze zgromadzonych wcześniej rezerw płynności, a inne dostosowały stronę kosztową do nowych realiów." - powiedział wiceprezes KUKE Tomasz Ślagórski, cytowany w komunikacie.

"W KUKE wskaźniki szkodowości wciąż utrzymują się na poziomach zastrzeżonych dla okresu dobrej koniunktury, co oznacza, że kontrahenci naszych klientów reguluje swoje zobowiązania na czas. Podtrzymujemy oczekiwania zwiększenia szkodowości jeszcze przed końcem roku, choć rosną szanse, że nie zmaterializują się najgorsze scenariusze z okresu lockdownu. Z kolejnym miesiącem wskaźniki makroekonomicznej notują coraz mniejsze straty względem roku poprzedniego, a przedsiębiorcy deklarują mniejsze obawy o swoją przyszłość, sytuację finansową czy nowe zamówienia. Aktywność w gospodarce mierzona zapotrzebowaniem na energię elektryczną w połowie lipca była niższa o niecałe 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Od miesiąca nadrabiamy spadek zużycia energii względem roku ubiegłego. Cały czas obserwujemy w KUKE rosnące zainteresowanie ubezpieczeniem należności handlowych zarówno w obrocie krajowym, jak i eksporcie, w tym najnowszym rozwiązaniem z gwarancją Skarbu Państwa dla firm eksportujących do krajów Unii Europejskiej

i OECD o nazwie GAP EX i GAP EX+. Jego wprowadzenie było możliwe dzięki marcowej decyzji Komisji Europejskiej, która tymczasowo uznała je za kraje ryzyka nierynkowego i pozwoliła na stosowanie państwowego wsparcia do końca 2020 roku. 28 lipca KE przedłużyła obowiązywanie swojej decyzji do końca przyszłego roku, choć nie wiadomo, czy nie zmieni się skład krajów nią objętych" - podsumował Ślagórski.