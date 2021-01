KUKE: Liczba upadłości i restrukturyzacji firm wzrośnie o 10-15% r/r w 2021 r.

"Z naszych obliczeń prowadzonych w oparciu o dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że niewypłacalność dotyczyła w ubiegłym roku 1 342 spółek prawa handlowego. Oznacza to wzrost o 374 przypadki, czyli o 38,6% w porównaniu z 2019 r. Liczba ogłoszonych przez sądy upadłości spadła z 543 do 535 przypadków (o 1,5%). Drastyczny wzrost nastąpił natomiast w kategorii restrukturyzacja - z 425 do 807 spraw (+89,9%)" - czytamy dalej.

Indeks upadłości w przemyśle wyniósł w grudniu 0,71%, podczas gdy rok wcześniej sięgał 0,59%. Najwyższy poziom w minionym roku indeks zanotował w lipcu - 0,79%. Indeks rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł do 0,66% z 0,57% w grudniu 2019 r. Indeks upadłości w budownictwie wyniósł na koniec roku 1,04% wobec 1,4% w grudniu 2019 r., natomiast indeks rozpoczętych restrukturyzacji przyniósł wzrost do 1,17% z 0,6%. W branży handlowej indeks upadłości spadł do 0,62% z 0,89% rok wcześniej, zaś indeks rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł do 0,52% z 0,35%. W transporcie i logistyce indeks upadłości podniósł się do 0,89% z 0,69%. W przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji nastąpił znaczny wzrost z 0,3% do 0,96%. Indeks upadłości w usługach wzrósł do 0,92% z 0,75% rok wcześniej, a indeks rozpoczętych restrukturyzacji wyraźnie skoczył do 0,96% z 0,38%, podano także.