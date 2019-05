forex 35 minut temu

KUKE: Liczba upadłości spadła o 32% r/r do 36 w kwietniu 2019 r.

Liczba przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość, spadła o 32% r/r do 36 w kwietniu br., podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). KUKE podtrzymuje prognozę, według której w tym roku nastąpi wzrost liczby niewypłacalności do ok. 680 podmiotów, choć podkreśla, że jego skala wzrostu powinna być mniejsza niż można było się spodziewać jeszcze kilka miesięcy temu.