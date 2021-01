KUKE: Wartość składki przypisanej brutto wyniosła 131,5 mln zł w 2020 r.

"Zależało nam, by w tym bardzo trudnym dla polskich przedsiębiorców roku mogli oni bez przeszkód ubezpieczać należności handlowe, gdy ryzyko prowadzenia działalności gwałtownie się zwiększyło. Możliwość udzielania swoim kontrahentom kredytu kupieckiego w trakcie kryzysu oznacza nie tylko możliwość niezakłóconej realizacji bieżących zamówień, ale szansę na zdobycie nowych kontraktów. I wiele firm, również eksportowych, to wykorzystało. Wyniki KUKE pokazują, że działaliśmy skutecznie na rzecz naszych klientów, notując wyższą dynamikę przychodów niż w 2019 r. Przedsiębiorcy docenili nasze podejście i to, że jako nieliczni znajdowaliśmy dla nich możliwości ekspansji, szybko odpowiadając na pojawiające się wyzwania. Wprowadzaliśmy nowe rozwiązania, gdy rynek był niepewny co do rozwoju sytuacji. A wszystko to przy efektywnym zarządzaniu ryzykiem, skutkującym kolejny rok z rzędu ograniczeniem szkodowości i historycznie najlepszą rentownością naszego biznesu" - powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak, cytowany w

komunikacie.