KUPS: System depozytowy musi chronić także małe sklepy i spełniać normy UE

System depozytowy oznacza dla konsumenta zwrot pieniędzy tytułem depozytu w momencie oddania do sklepu opakowania jednorazowego po napoju. Ważne, aby konsument mógł oddać opakowanie w każdym sklepie - zarówno w małym, jak i dużym. Dzięki wielu punktom zbiórki opakowań będzie wygodny dla konsumenta i zagwarantuje dostarczenie odpowiedniej ilości plastiku do recyklingu, zaznaczono.

Drugim warunkiem skutecznej zbiórki plastiku - w ocenie organizacji - jest odpowiednie zarządzanie systemem depozytowym. Powinna to być spółka not-for-profit powołana przez producentów i detalistów, jak to ma miejsce w krajach, w których system funkcjonuje od lat. Dla przykładu, w Danii, Holandii, Islandii systemy depozytowe tworzą producenci napojów (Estonia, Finlandia - 75% producenci, 25% handel detaliczny , a Norwegia, Szwecja - 50% producenci, 50% handel detaliczny).

W kolejnej propozycji stworzenia skutecznego depozytu, KUPS zaznacza, że cały przetworzony plastik (rPET - recycled PET) powinien pozostać własnością operatora systemu, a co za tym idzie być wykorzystany przez polskich producentów do spełniania norm unijnych o zawartości rPET w opakowaniach (czyli 25% do 2025 r., 30% do 2030 r.).