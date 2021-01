Kurs akcji Answear.com wzrósł na debiucie na GPW o 19,6%

Do obrotu zostało wprowadzonych 15 349 000 akcji serii A, B, C i 1 841 000 PDA serii D. Kurs odniesienia akcji i PDA wynosił 25 zł.

Cena emisyjna została ustalona na 25 zł, co oznacza, że do spółki trafiło około 45 mln zł, a wartość całej oferty wyniosła przeszło 80 mln zł.

"Cały proces IPO, jak i jego finał uważamy za sukces. Pozyskaliśmy ok. 45 mln zł, które w sposób istotny powinny się przyczynić do naszego dalszego rozwoju. Kwota ta pozwoli na realizację naszych najważniejszych celów biznesowych. Przede wszystkim posłuży do powiększenia oferty produktowej i wzmocnienia świadomości na tych rynkach, na których już jesteśmy obecni. W przyszłości pozwoli także na wejście na nowe rynki oraz realizację innych celów biznesowych, które już sobie wyznaczyliśmy albo też wyznaczymy sobie w okresie późniejszym" - powiedział prezes Answear.com Krzysztof Bajołek podczas uroczystości debiutu.