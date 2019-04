Kurs akcji Pharmeny spadł o 0,31% na debiucie na rynku głównym GPW

Aktualnie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW zostało 5 730 000 akcji serii A, 524.260 akcji serii B, 781 782 akcji serii C, 1 759 010 akcji serii D oraz 8 795 052 praw poboru akcji serii E. Prawa do akcji serii E w ilości do 2 638 516 zostaną dopuszczone do obrotu po zakończeniu oferty publicznej, a akcje serii E, po zarejestrowania podwyższenia kapitału przez sąd rejestrowy.