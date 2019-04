Kurs EUR/PLN trzyma się blisko poziomu 4,29, funt może odbić w górę

We wtorek jedynym wyjątkiem może być tylko brytyjski funt. Spotkania brytyjskiej premier Theresy May z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem przed jutrzejszym szczytem Unii Europejskiej ws. kolejnego przesunięcia daty brexitu, mogą wpłynąć na wzrost zmienności w notowaniach brytyjskiej waluty. Przyjmując, że nastąpi powszechnie oczekiwane przedłużenie negocjacji ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, pojawiają się realne szanse na umocnienie funta w relacji do złotego (i innych walut), po tym jak ostatnie 4 dni przyniosły spadek notowań GBP/PLN z 5,05 zł w ostatnią środę do 4,9747 zł obecnie.