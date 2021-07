Kurs Orlenu rośnie po publikacji wyników

Radeusa 19 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

W zeszłym roku E95 po 4,2 . dziś prawie po 5,9 zł to i wyniki finansowe są bo społeczeństwo zmuszone jest płacić duzo więcej. Bardzo to skomplikowane, jak oni to robią ?! :)))) I proszę mi nie wciskać, że cena baryłki wzrosła ponieważ wzrost ceny za paliwo jest nieadekwatny. Wzrost ceny gazu też bedą tłumaczyć wzrostem ceny baryłki ropy ? takie kity to mogą wciskać tylko wyborcom PIS. Ciemny lud to kupuje.