Kurs Orlenu tąpnął. Jest stanowisko KNF

gluś 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Orlen bedzie musiał podniesć cenę paliw jest monopolistą, to może, ale z drugiej strony patrząc to bez tych numerów państwo ma ponad 40% podatku z zysku dodatkowo zysk netto można przeznaczyć na dywidenę gdzie skarb państwa ma prawie 50% dodatkowo 20% podatku od innych inwestorów to jest niesamowita kasa i co ważne poważne podejscie inwestorów. Przy takim działaniu cena orlenu mogłaby wynosić 200 zł za akcje. wilk syty i owca cała