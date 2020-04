Kurs złotego w niebezpiecznym miejscu, dziś dane o inflacji bazowej w Polsce

Złoty przebywa nadal w bardzo niebezpiecznym miejscu. Dla USD/PLN na dzisiaj oporem pozostaje 4,2, a wsparciem 4,11. Jednak kluczowy poziom powstrzymujący dalszą wyprzedaż złotego to 4,3. EUR/PLN przejawia jeszcze większą ochotę do przełamania oporu. Krótkoterminowy zakres zmian to 4,52-4,6, a ostatni opór jest przy 4,63. Funt, podobnie jak frank, niebezpiecznie utrzymują się na wysokich poziomach. W przypadku franka przebicie 4,32 może być zapowiedzią ataku na nowe, historyczne szczyty. Dzisiaj o godz. 14:00 poznamy inflację netto, która według prognoz ma sięgnąć 3,4%. Ten odczyt może być katalizatorem większej zmienności cen walut.