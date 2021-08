Kursy walut. Dane z USA zmieniają perspektywy dolara

To jednak nie koniec dobrych wieści z perspektywy amerykańskiego dolara oraz całej gospodarki. Stopa bezrobocia zalicza ogromny spadek do 5,4 proc. z poziomu 5,9 proc., a płace rosną w tempie 4 proc. r/r przy oczekiwaniu na poziomie 3,9 proc. r/r. Te wszystkie czynniki razem wzięte mówią o dobrej sytuacji rynku pracy z perspektywy powrotu gospodarki na stabilny, długoterminowy tor wzrostowy.

Z drugiej jednak strony dane te sugerują, że inflacja może utrzymać się na dłuższy czas na wysokim poziomie. Większa ilość zatrudnionych to teoretycznie więcej pieniędzy do wydania. Nawet jeśli na rynek pracy powracają osoby z niższymi płacami, to jednak pod względem agregatu popytowego, powinniśmy zauważyć dalszą presję na ceny.

To wszystko powoduje, że rynek mocno uważa, że Fed nie jest w stanie ignorować już tych danych. Zresztą już od kilku tygodni niektórzy bankierzy w USA zmienili retorykę i nawołują do rozpoczęcia taperingu programu QE, czyli jego ograniczania, jednocześnie wskazując, że widzą szanse na szybsze podwyżki stóp procentowych.

Rynek wycenia, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp na grudzień 2022 to 35 proc. Jest to jeszcze relatywnie mało, ale jest to ogromna zmiana w porównaniu do sytuacji sprzed kilku miesięcy.