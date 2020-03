Kursy walut. Złoty słabszy, ale mieści się w widełkach

Nastroje na rynkach finansowych nadal oscylują pomiędzy risk-off a risk-on. W środę złoty tracił na wartości, jednak notowania kursów nadal mieściły się w ramach tygodniowych widełek wahań. Nominalnie para EUR/PLN pozostawała blisko poziomów 4,32-4,33. Kurs USD/PLN przy spadającym EUR/USD poniżej 1,13 powrócił do 3,84.

Wczorajszy dzień przyniósł nieoczekiwaną obniżkę stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. Bank centralny Anglii (BoE) awaryjnie obciął o 50 pb (podobnie jak Fed i BoC) główną stopę procentową do poziomu 0,25 proc. i ogłosił dodatkowe środki mające na celu złagodzenie negatywnych skutków koronawirusa. Oznacza to powrót do najniższych stóp procentowych w historii Wielkiej Brytanii - taki sam poziom obowiązywał w latach 2016-2017.