Kursy walut. Złoty zaczął tydzień od osłabienia

Tuż po otwarciu handlu walutami w tym tygodniu kurs euro chwilowo wzrósł do 4,335 wobec 4,30 w piątek. W ciągu kolejnych godzin poniedziałkowej sesji złoty odzyskał część utraconego z rana pola, a notowania euro spadły do 4,31-4,32.

W ubiegłym tygodniu amerykańska Rezerwa Federalna podczas nadzwyczajnego posiedzenia obniżyła stopy procentowe o 50 pb., w tym stopę funduszy federalnych do poziomu w przedziale 1,00-1,25 proc. Cięcie kosztu pieniądza miało pokazać, że Fed poważnie podchodzi do spraw i uspokoić rozchwiany rynek. Ostatecznie, podjęta decyzja bardziej przestraszyła go, niż mu pomogła.