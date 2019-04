Kuśpik z PTWP: European Start-up Days to realny kontakt małego i dużego biznesu

"Tegoroczny European Start-up Days to przede wszystkim rekordowa liczba zgłoszeń startupów nie tylko z Polski, ale i z różnych stron świata. W tym roku będzie też bardzo atrakcyjny zestaw prelegentów zarówno tych, którzy mają duże doświadczenia w biznesie jak i tych, którzy są młodzi, ale stworzyli coś, co może być bardzo inspirujące dla start-upów" - powiedział ISBnews.TV Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Start-up Days w Katowicach, prezes Grupy PTWP.

"European Start-up Days to wydarzenie, które zdaniem młodych firm daje im najwięcej kontaktów, konkretnych rozmów oraz realny kontakt ze światem dużego biznesu" - podkreślił.

Konkurs na najlepsze startupy po raz czwarty towarzyszy European Start-up Days i Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach (EEC - European Economic Congress). W tym roku do rywalizacji przystąpiła rekordowa liczba blisko 300 startupów z kilku kontynentów. Finał Start-up Challenge wraz z ogłoszeniem laureatów nastąpi 14 maja br. o godz. 20:00 na scenie głównej katowickiego Spodka.

Do grona 100 startupów, które zaprezentują się na Scale-up Alley European Start-up Days, wybrane zostały pomysły z Białorusi, Niemiec, Polski (najwięcej), Węgier, Wielkiej Brytanii oraz USA. Są wśród nich pomysły na biznes obejmujące np. roboty softwarowe, chatboty - w tym np. dające wsparcie osobom z problemami takimi, jak uzależnienia, rozwiązania wykorzystujące drony, rzeczywistość rozszerzoną, uczenie maszynowe, narzędzia do automatycznej analizy danych, infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych, rozwiązania z obszaru medycyny, aplikacja nawigująca osoby niewidome i niedowidzące, rozwiązania, które będą umożliwiały ludziom przebywanie w atmosferze wolnej od smogu, urządzenia solarne i wiele innych.

W tym roku panelistą sesji otwierającej wydarzenie będzie Chip Espinoza, który w Polsce reprezentuje Digital University.

Chip Espinoza jest uznawanym na całym świecie autorytetem zajmującym się kwestiami różnic pokoleniowych w miejscu pracy. Współpracuje z firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami typu non-profit, a do jego klientów należą między innymi: The Boeing Company, Microsoft, Schneider Electric i Special Olympics. Współautor książek poświęconych kwestiom zarządzania pokoleniem ludzi urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku: "Milenialsi w pracy. 7 umiejętności, które powinni posiąść dwudziestokilkulatkowie, by móc pokonywać progi i bariery w życiu i pracy", "Milenialsi zarządzają" oraz "Zarządzanie milenialsami".

W debacie o technologiach, które zmieniają świat, nowej pracy i kompetencjach, firmie 4.0, zarządzaniu inaczej i inwestycjach w przyszłość wezmą udział także: Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego oraz Julia Krysztofiak-Szopa, prezes fundacji Startup Poland. Dyskusję poprowadzi Jowita Michalska, założycielka i prezes Digital University, ambasador SingularityU Warsaw Chapter.

Wśród tematów innych debat European Start-up Days 2019 znajdą się m.in.: blockchain w gospodarce, sztuczna inteligencja, automaty, roboty, coboty, the future of the market - nowy konsument, digital marketing, e-sport w gospodarce, branża fintechowa - blaski i cienie, polska scena start-upowa, oblicza nowych technologii medycznych - szanse i wyzwania.

European Start-up Days, które odbędą się w dniach 14-15 maja br. w Katowicach, to wydarzenie łączące startupy i korporacje oraz organizacje wsparcia biznesu. Celem imprezy jest integracja środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami, którzy będą obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

W minionym roku w dwóch dniach startupowej konferencji wzięło udział ponad 2,5 tys. osób, w trzydniowym Europejskim Kongresie Gospodarczym - ponad 11,5 tys.

